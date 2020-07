Las filminas de Alberto Fernández en un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena

Además, agregó que "en 24 días" se han duplicado la cantidad de fallecimientos, al explicar desde la residencia de Olivos cómo sigue el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA con las ya tradicionales "filminas" como menciona a las placas en su jerga de profesor universitario.

"Tenemos un promedio cercano a los 80 casos diarios de fallecidos, es un tema preocupante. Cada 24 días hasta aquí hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Les digo esto porque no quiero que se muera más gente, esto no es una estadística para mí. Para que esto no pase tenemos que evitar contagiarnos, para eso necesitamos cuidarnos", enfatizó Alberto Fernández al encabezar un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena en la Residencia de Olivos.

LAS FILMINAS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Filminas (16).jpg La ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA se mantiene por encima del 60 por ciento

Filminas (8).jpg Ciudad lidera la tasa de incidencia acumulada al 30 de julio

Filminas (6).jpg Pese a la disparada de los contagios, la curva de la tasa de mortalidad de coronavirus en Argentina permanece estable en comparación a los países de la región

Filminas (14).jpg La cantidad de fallecidos creció, pero la tasa de letalidad de coronavirus en Argentina descendió

Filminas (7).jpg Respecto al 15 de julio, el coronavirus en Argentina presenta brotes en zonas del país que no tenían contagios

Filminas (3).jpg La tasa de incidencia acumulada de coronavirus en Argentina permanece entre las más bajas de la región

Filminas (9).jpg La Ciudad lidera la tasa de mortalidad de coronavirus en Argentina

Filminas (10).jpg Chaco presenta una curva pronunciada de contagios

Filminas (4).jpg El coronavirus en Argentina tiene la tasa de mortalidad entre las más bajas de la región

Filminas (5).jpg La tasa de incidencia de coronavirus en Argentina también está entre las más bajas

Filminas (13).jpg Tras el distanciamiento social con el que se flexibilizó la cuarentena, Mendoza presenta un brote de contagios

Filminas (11).jpg Tras la apertura, en Santa Fe también hubo un brote como en Córdoba y Mendoza

Filminas (12).jpg Tras el distanciamiento social, en Córdoba hubo una disparada de casos de coronavirus