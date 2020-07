Alberto Fernández: "No estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia"

"Sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado, pero también sé que nadie me trae una solución mejor. Que no estamos discutiendo cuál libre somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema", enfatizó Fernández, al encabezar un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena desde la Residencia de Olivos.

El mandatario aseguró que "quitar la restricción de quedarnos en casa tiene costos si no somos responsables" y recordó que el promedio diario de muertos por coronavirus es de 90 casos, lo que es "preocupante".

En ese sentido pidió a los jóvenes "hacer el esfuerzo" de no reunirse porque "la picardía de una fiesta" o cualquier otro tipo de exposición tiene "un gran riesgo" porque "se contagian", pero además "cuando contagian a los adultos mayores la enfermedad es impiadosa" con ellos.

Además, expresó su empatía con ellos y el resto de la población que extraña las reuniones familiares y de amigos, en una conferencia de prensa sobre la continuidad del aislamiento.

"Los convoco a no contagiarnos y a no contagiar. La única solución es cuidarse", pidió. El Gobierno entiende que el incremento de infectados de coronavirus tiene que ver con el incumplimiento de la cuarentena. Hablan de reuniones sociales privadas, festejos clandestinos y circulación de personas no esenciales o habilitadas.

Según los últimos registros del Ministerio de Salud de la Nación la cantidad de infectados por COVID-19 en el país ascienden a 185.373, de los que 98.172 cursan la enfermedad.