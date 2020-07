Denunciaron a Mauricio Macri por su viaje a París

En su presentación Igolnikov le solicitó a la justicia que investigue si, tal como trascendió en los últimos días, el ex mandatario mantuvo reuniones de carácter político presenciales a pesar de que cualquier tipo de reunión está prohibida mientras dure la cuerentena. Asimismo pidió que se investigue si el viaje a Francia también constituye una violación de la cuarentena decretada el 20 de marzo pasado.

En diálogo con C5N Igolnikov puntualizó que el viaje "se da sospechosamente en momentos en el cerco de la justicia comienza a cerrarse en todas las causas que tiene abiertas Macri y llama la atención que para la reunión que tendrá en Zurich en la FIFA se llevó también a toda su familia, pareciera que no tiene intenciones de volver pronto".

"No hay excepciones al aislamiento, no hay gente que tiene el privilegio de actuar así y que pueda mantener reuniones presenciales, por eso le pido a la justicia que investigue si efectivamente Macri creyó gozar de este tipo de excepciones que no corren para el resto de los 44 millones de argentinos", aseguró el letrado.

Y sentenció: "La conducta de Macri debe ser aclarada, debe ser citado para que explique si mantuvo esas reuniones presenciales".