Elvio Paolorroso, ex PF de la Selección y Barcelona, ante la vuelta del fútbol: "El parate deterioró todas la cualidades físicas de los jugadores"

El martes se realizará una reunión clave entre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el ministro de Salud, Ginés González García, donde tratarán de llegar a un acuerdo para que lo equipos del fútbol profesional puedan retomar los entrenamientos y finalmente, se preparen para afrontar los próximos compromisos.

El referente de la preparación física en Argentina, que le presentó un protocolo de entrenamiento a la Liga de Fútbol Profesional, habló con minutouno.com y en base a su experiencia explicó el cálculo de tiempo que necesitarán los futbolistas para poder estar en forma para las competencias.

- ¿Cuánto tarda un plantel en ponerse en forma?

Un plantel, nosotros estimamos los preparadores físicos todos nucleados en la Asociacion de Profesores de Educación Fisica del Futbol Argentino (APEFFA), el 50% del tiempo que estuvieron parados. Quiere decir que, sí estuvieron parados dos meses, necesitan un mes. En este caso llevamos cuatro meses, necesitamos dos meses para que un jugador recupere toda la forma física que ha perdido y se ha deteriorado durante la pandemia.

-¿Considerás que la Conmebol tiene que cambiar la fecha de regreso a la competencia tras los casos de coronavirus que se están detectando en los diferentes equipos?

No, yo creo que la Conmebol ha actuado muy bien. Hay países en los que se está jugando al fútbol, ligas que han empezado, hay países donde el coronavirus ha sido menor, otros que por decisión política, como Brasil que tienen muchos casos pero igual privilegiaron la práctica del fútbol.

-¿Qué es lo que deberían entrenar con más fuerza los jugadores para acortar la diferencia física respecto a los demás equipos?

No hay nada que se pueda hacer para acortar la diferencia. La preparación física es suma de trabajo. Equipos como los paraguayos hace más de un mes que están entrenando. De ninguna manera nos vamos a poner a la par de ellos, hagas lo que hagas. Reitero, esto es suma de entrenamientos, si un equipo te sacó 30 entrenamientos de diferencia, vos no lo podes apurar porque son jugadores que no pueden soportar más de uno o dos entrenamientos diarios. Es imposible alcanzarlo.



- ¿Creés que AFA tardó mucho en preparar el protocolo para el regreso de los entrenamientos?

No, la AFA se ha comportado muy sensatamente, muy equilibrada y muy madura. AFA está esperando siempre la disposición del ministro de Salud, Ginés González García. Si llegaba a haber un infectado no pasa nada, pero si llegaba a haber un muerto, ¿quién carga con esa culpa? AFA. Así que me parece que lo hecho es muy saludable porque de la muerte no se vuelve.

- En base a tu larga experiencia, ¿cómo puede afectar este parate a los jugadores?

El parate ha deteriorado totalmente la condición física, todas la cualidades físicas de los jugadores: la potencia, fuerza, resistencia, la velocidad, se han deteriorado, han perdido masa muscular. Aparte, se ha alterado desde los cognitivo, hay estadísticas que marcan porcentajes, cuánto se perdió de masa muscular, fuerza. De manera tal, que reconstruir un jugador es el tiempo que estábamos hablando, el 50% que estuvo parado.

- ¿Es mucha la ventaja que van a dar los argentinos en las competencias internacionales?

Sí, sin dudas. Es todo suma de trabajo, los equipos que ya tienen más entrenamientos, que ya están compitiendo, seguramente van a tener una ventaja física en los torneos internacionales respecto a los argentinos que todavía ni empezaron, eso no se va a poder achicar. Después, habrá planteles que tienen jugadores con una condición o una fisiología o una biología, una forma distinta de nacimiento, que se ponen en forma más rápidamente que otros, pero en general les va a costar. No hay que olvidarse que los jugadores han entrenado en distintas situaciones: en un balcón, en un patio, sin una bicicleta, sin una cinta de correr, sobre todo los del Ascenso. Así que, hay que nivelarlos y después empezar a trabajar con todo el plantel, eso va a llevar mucho tiempo.