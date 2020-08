Gollan: "Con la doctrina Trump o Bolsonaro hoy tendríamos entre 25 y 30 mil muertos por coronavirus"

"Las comparaciones a veces son absurdas, pero tenemos que tomar dimensión de las cosas. Si siguiéramos la doctrina Bolsonaro o Trump, hoy tendríamos entre 25 y 30 mil muertos. Hay que hacer un esfuerzo, nada más", advirtió Gollan en el marco de la conferencia de prensa que brindó para informar sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires.

La pandemia provocó hasta el momento más de 157 mil fallecimientos en Estados Unidos y 94 mil en Brasil, donde las autoridades federales minimizaron en todo momento la amenaza que suponía el avance de la pandemia y se resistieron a tomar medidas estrictas de cuarentena en favor de una mayor apertura de la economía. Son los dos países donde el virus impactó con más fuerza y donde, a pesar de lo que esperaban, la economía tampoco se pudo preservar.

En ese sentido advirtió que Europa aprendió de la dura experiencia que tuvo que atravesar y afirmó que los rebrotes en el Viejo Continente no vuelven a ser explosivos "porque hay un montón de cosas cerradas y porque cuando aparecen nuevos casos, se cierra mucho más"."Allá no se deja que el virus haga lo que quiera. Hacen lo mismo que acá, solo que ya pasaron por una curva muy alta. Se toman medidas fuertes. Por ejemplo, no volver a las clases", agregó el funcionario.

Y advirtió: "la normalidad no volverá hasta que haya vacuna".

Gollan adelantó además que "ni siquiera vamos a poder liberar todo cuando decline la curva. Las aperturas se dan en función a que la magnitud de la gente que está circulando tiene un grado de inmunización. Pero eso pasa en Europa en base a que muchas actividades siguen frenadas. Si me bajan los contagios unos días y yo abro las escuelas, se me arma un desastre, porque esa población no está inmunizada. Pasa en toda las ciudades del mundo. En Nueva York, por ejemplo, no están en normalidad".

Y agregó: "Abrir las escuelas es un despliegue logístico y económico infernal. No volvemos a la normalidad hasta que no haya vacuna. Esa es la realidad. Así va a estar el mundo, no la provincia de Buenos Aires".

Gollan insistió además en la importancia de evitar las reuniones sociales en esta fase de la cuarentena.

"Hay una gran cantidad de pacientes que no tienen síntomas. Ayer leía un estudio que dice que los de chicos entre 1 y 5 años, prácticamente sin síntomas, tienen entre 10 y 100 veces más capacidades de contagiar que un adulto. Hay mucha evidencia al respecto. Es un riesgo altísimo juntar a los nietos con los abuelos. Nosotros tratamos por todos los medios que la gente entienda que estamos todavía en una situación altamente riesgosa", planteó.

Y cerró: "La estrategia es ir jugando mientras podamos modular las camas de terapia intensiva. Esta situación pasa a escala mundial".