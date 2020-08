Macri por ahora no viaja a la Costa Azul y seguirá en el mismo hotel exclusivo de París

Embed

Tras llegar a París el viernes, Macri se quedó en el hotel – ubicado a 100 metros del Palacio del Elíseo – durante toda la jornada. Recién dejó las instalaciones el sábado por la noche, cuando lo pasaron a buscar para tomar algo en la casa de amigos de Juliana, por el boulevard Saint Germain. Para cerrar la noche, el ex mandatario y sus acompañantes compartieron una cena en Les Deux Magots, un restaurante de la zona más cara de la ciudad, reconocido por ser el lugar de reunión de escritores y filósofos del siglo XX como Hemingway, Sábato, Fitzgerald y De Beauvoir.

Por la mañana del domingo, la familia dejó las instalaciones de La Reserve para recorrer las calles parisinas. Aunque salieron juntos, Mauricio Macri y Juliana Awada tomaron caminos separados: el ex presidente paseó con Antonia por la exclusiva zona. Alrededor del hotel se encuentran las tiendas de ropa más caras de París, y a tan solo unos metros están los Campos Elíseos, a dos kilómetros del Arco del Triunfo y a dos kilómetros y medio de la Torre Eiffel.

Desde el entorno del ex mandatario comentaron a minutouno.com que es muy probable que haga en el hotel la cuarentena previa al viaje a Suiza, donde no tiene una agenda oficial. Tampoco tiene una reunión pactada con Gianni Infantino, quien está en una grave situación judicial, investigado por "indicios de conducta criminal". El presidente de la FIFA está embelesado con el político, ya que Macri le facilitó el espacio que tanto buscaba en el G20. La retribución para el argentino no tardó en llegar: le concedieron el premio Living Football y la presidencia de la Fundación FIFA.

Nuestros intentos de comunicación con Mauricio Macri no dieron resultado, y desde su entorno informaron que no quiere dar declaraciones o hacer comentarios. Mientras tanto, la Asamblea de Argentinos en París organizó una protesta para repudiar su presencia, que se realiza en la explanada de Derechos Humanos de la Plaza del Trocadero. La manifestación tiene como consignas parar la impunidad, la corrupción y la fuga de capitales.