Megagranjas de cerdos chinas: tras el tuitazo y las protestas, Cancillería recibió a activistas ambientales

Del encuentro participaron el abogado especialista en ambiente Rafael Colombo, la periodista Soledad Barruti, autora de los libros Mala leche y Malcomidos, y Eyal Weintraub, fundador de Jóvenes por el Clima Argentina, quienes plantearon su negativa a intensificar la cría de ganado en el país.

Entre los argumentos expuestos estuvieron los riesgos pandémicos por el hacinamiento de animales, la degradación de la Naturaleza y el trabajo precarizado que conlleva este modelo de "mal desarrollo".

Información oficial del proyecto

En el encuentro, Chaves y Neme oficializaron cuál es el proyecto de inversión extranjera china para desarrollar las granjas industriales en el norte argentino. En una primera instancia, habían comunicado que la producción sería de nueve millones de toneladas de carne en un año, generando 100 mil puestos de trabajo. Días después, sin embargo, lo corrigieron a 900 mil toneladas.

"El proyecto que nos presentaron hoy es tan siniestro como el anterior. 350 mil cerdas encerradas de a 15 mil en 25 granjas industriales ubicadas en la nada", contó Barruti con ironía sobre la posición del gobierno de definir como "la nada" a espacios naturales con ecosistemas y comunidades linderas. "Hola Catamarca, Formosa, Salta, Corrientes, Río Negro. Van a tener que salir a demostrar su existencia porque los funcionarios los creen desiertos", agregó.

Además, señaló que el problema no son los números sino la ambición, como pasó con la soja: se puede empezar a una escala menor y continuar expandiendo la industria sin límites. "Empiezan con estas granjas ¿y van a ponerse un límite?", preguntó.

Nuestro país está por firmar un acuerdo siniestro según el cual podemos pasar de producir unos 6/7 millones de cerdos a 100 millones. Eso garantizaría que en China se pueda seguir súper consumiendo esa carne. Algo que hoy no está garantizado porque ese país está sufriendo una peste que los llevó a sacrificado (quemando y enterrando vivos) unos 250 millones de animales. El acuerdo es similar al que en 1996 habilitó la producción de soja transgénica en Argentina. Una producción que hoy ocupa el 60 por ciento de nuestra tierra cultivable, aumentó en 25 años un 1400 por ciento el uso de venenos, y nos convirtió en uno de los 10 países con más deforestaciones del mundo. ¿Y todo para que? Para alimentar animales como los cerdos chinos. Si este acuerdo se lleva adelante vamos a tener más soja y más animales.Estresados, mutilados, hacinados y mega medicados. Cultivando, de yapa, nuevas pandemias.El agronegocio es destrucción y muerte. Nos pone en peligro con prácticas productivas brutales y usando los bienes comunes como si fueran suyos. Y lo puede hacer porque se alimenta de nuestro desconocimiento y apatía. Estamos a tiempo de hacer lo que no pudimos en los 90: poner un límite, decir que no, acercar soluciones que existen y que se pueden resumir en soberanía alimentaria y agroecología. En estos días voy a estar compartiendo mucho material. Hagamos correr la voz ✊✊✊✊