Una nena trans logró que la anoten en el Registro Civil con su identidad

Desde el año y medio que Flor quería ser nena, se colocaba un repasador en la cabeza y simulaba tener el pelo largo. Su familia pensó en ese entonces que solo estaba jugando, hasta que se dieron cuenta lo que su hija quería trasmitirles.

“A los dos años nos dijo que era una nena. Nosotros le decíamos que no y ella se enojaba mucho, se ponía mal”, contó Mariana, su mamá. Para ese entonces, Flor ya prefería remeras largas que simulaban ser vestidos y usaba los zapatos de su madre.

Mariana y Lucas –el padre de Flor- le contaron la situación al pediatra: "El médico nos explicó que seguramente estaba fascinada con alguna mujer de la familia y que por eso hacía esas cosas, que si hubiera sido con algún varón, seguro no nos dábamos cuenta". Incluso, una psicóloga les recomendó que le prohibieran jugar con los maquillajes y la ropa de su mamá: “Le tuvimos que decir que los cosméticos eran dañinos para su salud e incentivarla a jugar con 'cosas de nene'. Nos pidió que la reprimiéramos para que no usara cosas de mujer”.

nena

Tras varias consultas, Mariana y Lucas se toparon con Valeria Paván, psicólogo actual de Flor, quien les informó que su hija era una nena trans: “Yo no lo podía creer. Desconocía el tema y me costó mucho al principio. No aceptaba la realidad que era más que evidente, porque sus indicios lo demostraban”, recuerda Lucas en diálogo con TN.

“Un día nos dijo que se llamaba Florencia y se lo hizo saber a todo el mundo. En una oportunidad se lo planteó al abuelo paterno por teléfono y le dijo 'de ahora en más, yo me llamo Flor'”, contaron sus padres.

El momento clave fue cuando en la guardia de un hospital pidieron que le cambiaran el nombre de su historia clínica y los médicos le respondieron que para eso Florencia tenía que tener el DNI rectificado, algo que no concuerda con la Ley de Identidad de Género: “Flor ya usaba ropa de nena. Tuve que decir el nombre que figuraba en su documento y ella se puso mal y me repitió que era Florencia”.

Cómo es el trámite para la nueva partida de nacimiento y el nuevo DNI

"La ley dispone la posibilidad de cambiar el documento, pero amén de eso, exige que cada quien se dirija al otro conforme el género autopercibido, sin perjuicio de lo que diga su DNI", indicó el abogado de la familia, Facundo Achaga, y agregó que “la ley obliga a todas las instituciones públicas a dar un trato digno y eso implica reconocer su propia identidad, la autopercibida".

Mariana se contactó con Iñaki Regueiro De Giacomini, abogado asesor de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, quien indicó que lo vivido por Florencia en el hospital estaba contemplado en la Ley 26.743, artículo 12, en referencia al trato digno. Finalmente, lograron que el hospital cambiara los datos de Flor.

Regueiro Di Giacomini detalló que para las modificaciones, “contactamos con el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires para gestionar el turno, y hablamos con la delegada de esa dependencia. Afortunadamente, Azul estaba en fase cuatro de la cuarentena y ésta era una actividad habilitada".

"La ley lo denomina Rectificación de partida. Lo cierto es que la partida no se rectifica sino que se anula y se hace una nueva. Es prácticamente un nuevo nacimiento. Una vez que está terminado y se reemplaza por la nueva con el género según la autopercepción de Flor y su nuevo nombre, se realiza el nuevo DNI", explicó el abogado Achaga.

El letrado buscó conocer la autopercepción de Flor. Le pidió que se dibujara y lo hizo como una nena. “La voluntad de ella estaba completamente definida cuando se entrevistó conmigo".