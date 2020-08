Rafael Nadal no jugará el US Open

Rafael Nadal, campeón y defensor del Grand Slam, no participará de la edición 2020 por la crisis que está atravesando el mundo. En un principio, el tenista no figura en la lista de entrada ni en los afiches del campeonato, pero sí aparece el número 1 del ranking, Novak Djokovic, y Daniil Medvedev, finalista de la última edición.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad, si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos", comienza diciendo el español.

Y agrega: "A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales".

El torneo ya acumula varias bajas importantes, entre ellas están: Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios y Jo- Wilfried Tsonga. Esto provocaría que los dos mejores argentinos del momento sean preclasificados: Diego Schwartzman, sería el noveno, mientras que Guido Pella ganaría cinco lugares para ser el número 30.