Alberto Fernández mano a mano con Gustavo Sylvestre en C5N

Tras arreglar con los principales bonistas extranjeros la reestructuración de la deuda en dólares, el presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento de un nuevo programa Procrear, por el cual se otorgarán 273 mil créditos para construir, refaccionar y ampliar propiedades en todo el país.

No te pierdas la entrevista exclusiva a Alberto Fernández en Minuto Uno

"Es cierto que hubo un tiempo pasado que fue mejor. Quiero agradecer al Gobierno de Cristina Kirchner porque le dio acceso a la vivienda a cientos de miles de personas", aseguró Alberto Fernández.

"Cuando me invitaron a poner en marcha este plan que creó Cristina a mí me llenó de alegría. Me llena de alegría pensando en el futuro: en que podemos traer esa herramiento del pasado al presente y resolver el problema habitacional de miles de argentinos", manifestó.