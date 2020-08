La reacción de Alberto Fernández cuando se encontró con Martín Guzmán: "Confieso que rompí la cuarentena"

"Hoy cuando vino a la mañana lo abracé muy fuerte. Rompí la cuarentena, lo tengo que confesar", aseguró Alberto Fernández, quien se declaró "muy contento" por tener a Guzmán en su Gobierno tras conocer el resultado de la negociación con el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, que reúne a acreedores de Wall Street.

"Tuve una buena idea porque cuando lo traje me dijeron '¿qué experiencia tiene?'. Tiene la experiencia de una enorme inteligencia y es un gran conocedor del mundo financiero", subrayó sobre el ministro de 37 años, que "no es un hombre de la política" que "supo interpretar la demanda de la política de lograr un acuerdo que no sea una carga para la gente".

"Nadie confía más en Martín Guzmán que yo", afirmó el Presidente.