Procesan y prohíben la salida del país a Arribas y Majdalani

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge dictó el procesamiento del ex titular de la AFI Gustavo Arribas y de la ex subdirectora del organismo Silvia Majdalani por maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo. El magistrado dispuso la retención de sus pasaportes, les prohibió la salida del país y los embargó en la suma de 2 millones a cada uno. Además fue procesado el ex director de contrainteligencia Martín Coste.