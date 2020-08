Inclusión en el fútbol: una chica jugará con varones

REPO: Ellen Fokkema (19) speelt als eerste voetbalster mee met een KNVB-mannencompetitie

Se trata de una prueba piloto en el fútbol amateur de Holanda, pero es una iniciativa que puede abrir camino. El Foarút es un club de la cuarta holandesa, que acordó con la KNVB para la próxima temporada y con el objeto de que, con base a los resultados, se decida si hay una buena base para permitir el fútbol mixto.

Hasta ahora Holanda permitía que las chicas jugaran con los varones hasta los 18 años, pero desde los 19 ellos van a la categoría A y ellas seguían en la B.

Por eso Fokkema se encuentra entusiasmada con esta oportunidad al indicar que "es fantástico poder seguir jugando en este equipo" y agregó: "He estado jugando con ellos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder seguir con ellos el próximo año. Desde el KNVB siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser posible?".

"Es todo un desafío y eso me emociona más", reconoce la chica que juega al fútbol en la liga amateur de Holanda por la inclusión de género y reveló: "Le pregunté al club si era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo a que pudiera quedarme con ellos. No me atrevo a decir cómo va a ir, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en esta prueba piloto".

"Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es conseguir una mayor participación de mujeres en equipos profesionales masculinos", declararon desde la federación que nuclea al fútbol de Holanda. La entidad expresó que tomará el caso de Fokkema como un experimento, ya que todos los años reciben solicitudes de mujeres para poder integrarse a clubes de varones y, en el caso de que resultara exitoso, podrían otorgarse más permisos de forma regular.