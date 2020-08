Una "vidente" le dio un dato a la madre de Facundo Astudillo Castro: encontraron ropa

"No creemos que sean los huesos de un hombre, y el resto será analizado mañana, ahora quedó custodiado el lugar", declaró a Página 12 el abogado Leandro Aparicio. Del procedimiento en esa zona de la Provincia no participó el perito de la familia, Marcos Herrero, cuyos perros adiestrados hallaron este lunes en la comisaría de la Policía Bonaerense en Teniente Origone un souvenir que la abuela le había regalado a Facundo Astudillo Castro. Su presencia fue pedida y sería autorizada para el procedimiento de este jueves.

Dicho canal corre en paralelo a un camino vecinal cercano a la ruta nacional 3 y el sitio se encuentra ubicado a pocos metros del lugar señalado por los tres vecinos que aseguraron haber visto a Facundo Astudillo Castro ese día cerca de las 15.30 subiendo a un vehículo de la Policía Bonaerense, cuando iba de Pedro Luro a Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires.

Facundo Astudillo Castro había salido sin permiso de circulación por el aislamiento por el coronavirus y fue detenido por la Policía Bonaerense. Llevaba una mochila marca Wilson, pero las fuentes cercanas a la familia no quisieron confirmar si reconocieron que los elementos encontrados sean del joven desaparecido.

"Habiendo sido anoticiado de la presencia de huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada en un sitio ubicado mediante las siguientes coordenadas, 39°14'20.0"S 62°35'51.2"W concurrimos junto con mi letrado Luciano Peretto hasta ese sitio", dijeron ante la jueza María Gabriela Marrón.

"Que de acuerdo a lo referenciado, solicito se habilite el rastrillaje a realizarse en la extensión en todo este camino hasta las vías, en la que solicitamos se disponga la presencia del Perito ofrecido por la querella, Instructor Marcos Daría HERRERO, Master Trainer Canino, Especialista en rastro criminal y búsqueda y su ayudante Lucas Maciel . Asimismo solicitamos se convoque a prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida", agregaron. "Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita", siguieron.

En tanto, la fiscalía dispuso algunas medidas respecto de los agentes de Policía Bonaerense que no fueron ordenadas por la jueza. La querella particular comentó que por falta de mayores fundamentos no se procedió aún con las detenciones de los uniformados de la Provincia que ya declararon como testigos y que ese día vieron al joven.

Un dato que no fue eliminado de los teléfonos de los policías de la Provincia sería la clave, más precisamente la frase "fuimos nosotros". Cuando sea completado el peritaje se sabrá en qué contexto dijo esto una de las oficiales femeninas implicadas.