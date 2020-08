El médico que discutió en el banco con gente no cumplía con el distanciamiento: "No entienden lo que les puede pasar"

Javier explicó lo sucedido y las razones por las cuales decidió alertar en ese momento por los contagios: “la gente no entiende lo que les puede pasar. Eso me duele mucho”, dijo en diálogo con 221Radio.

El terapista hace más de 30 años en el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires, y se mostró preocupado por la falta de cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria, y dijo: “Yo lo hice de corazón y para que se cuiden. Necesitamos de una mayor responsabilidad social”.

terapista banco

“Le dije al personal de seguridad que hiciera algo con el tema de la fila, y me dijeron que están cansados de advertir y que no entienden”, explicó el profesional de la salud remarcando que situaciones como las que vivió en la puerta del banco, suele verlas en distintos ámbitos.

La advertencia del médico desató una discusión entre las personas que estaban en la fila y hasta extraños reproches.

“Escuché al tipo que me dijo que había que pagarle al FMI y ahí fue cuando pensé que ya no tenía sentido, a ese no le importaba ni su familia", manifestó Girotti incrédulo de lo que le habían planteado.

Al ser consultado sobre la situación epidemiológica de la ciudad de La Plata y todo el AMBA, el médico aseguró: "Por lo que veo y me comentan compañeros, La Plata, Capital Federal y otros municipios están desbordados”.

"Para mí es una cosa mínima y normal lo que hice. Lo hago hace 30 años en cada lugar donde veo que no se cumplen las medidas de salud, y no solamente con el coronavirus", explicó Javier Girotti, quien había ido al banco a realizar un trámite para su madre de 86 años, pero se terminó hablando con las personas para que cumplan con el distanciamiento y su responsabilidad social.