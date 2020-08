Aborto: por su aumento de precio, cerca de 1,2 millones de mujeres no pueden comprar misoprostol hoy en la Argentina

El misoprostol es desde hace varios años el método más seguro para interrumpir el embarazo durante el primer trimestre. Se utiliza cada vez más en el mundo porque evita la cirugía u otros tratamientos invasivos, no requiere internación ni anestesia y su administración es sencilla. Puede realizarse de manera ambulatoria, en el lugar y momento elegido por quien va a abortar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomiendan como un método efectivo para los abortos no quirúrgicos o farmacológicos y lo declaró como medicamento esencial porque cubre una de las necesidades de atención de salud prioritarias de la población.

misoprostol

"El uso correcto del medicamento y su difusión es importante no sólo para tener autonomía sobre nuestros propios cuerpos sino por los maltratos que recibe una mujer, una lesbiana, una persona trevestis, trans o no binaries cuando quiere abortar y acude a un centro de salud o un hospital.", dijo Candela García, coordinadora general del observatorio, durante la presentación del informe.

Tal como explicaron, en el país hay sólo dos medicamentos que contienen misoprostol habilitados para su comercialización en farmacias. Uno es el Oxaprost, producido por Laboratorios Beta -quien tuvo el monopolio de la comercialización hasta hasta 2018-. Está combinado con diclofenac y está indicado para patologías gástricas. Se consigue en farmacias con una presentación de 16 pastillas. El otro es el Misop 200, producido por Laboratorios Dominguez. Salió a la venta al público en noviembre de 2018 y fue aprobado por la ANMAT con fines gineco-obstétricos. Su presentación es de 12 pastillas -número necesario para abortar-.

Embed ¿Sabés cuánto aumentó el misoprostol en los últimos años? Vamos rápido con los datos (para les ansioses) y después te contamos detalles.

Oxaprost: pasó de $320 en 2010 a ¡¡¡$8651,74!!! hoy

Misop 200: pasó de $2895,96 en 2018 a $5222,26 hoy



Y sí, abrimos hilo pic.twitter.com/aHYaDkSf9K — Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (@MISObservatorio) August 6, 2020

Acceder al misoprostol de forma gratuita en un servicio de salud o de forma particular en una farmacia no siempre es posible en el país. El requisito de la receta archivada y sobretodo el precio lo torna inaccesible. Según el informe elaborado por el MISObservatorio sobre los precios en farmacia entre 2010 y 2020, alrededor de 1,2 millones de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja. En marzo, el precio mínimo del misoprostol fue de $4828, mientras que el ingreso promedio de las mujeres del decil más bajo fue de $3949 en el primer trimestre de este año, un muy por debajo del costo del medicamento.

El primer dato del precio en farmacias de misoprostol en nuestro país fue publicado recién en 2010 por la la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto en el manual “Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas”. En ese momento, se ubicaba en un rango de entre $ 240 y $ 320 pesos (entre 60 y 80 dólares la caja). Desde el 1 de marzo de 2014, la organización La Sublevada en Nuevo Encuentro CABA comenzó a registrar los precios de Oxaprost en base al sistema KairosWeb, un sitio de referencia de precios de medicamentos en farmacias, para tener la información disponible en sus consejerías de aborto seguro.

Tomando estas bases de datos, el Observatorio comparó la evolución de los precios del Oxaprost en los últimos dos períodos presidenciales (Cristina Fernández de Kirchner 2011-2015 y Mauricio Macri 2015-2019) y concluyó que durante la gestión de Kirchner el aumento del misoprostol estuvo 36% por debajo de la inflación acumulada de todo el período. Por el contrario, durante el macrismo, aún cuando la inflación fue mayor, la suba del Oxaprost estuvo 256,5% por encima del aumento general de precios.

misoprostol

Sin el control estatal de precios y el Laboratorios Beta incrementó en 47 oportunidades el costo del medicamento durante el gobierno de Macri. "Si se compara el precio en dólares, el costo de una caja de Oxaprost era de u$s 62,26 en 2015 y terminó con un precio de u$s 134 el 9 de diciembre de 2019", señaló Estefanía Pozzo en acto virtual de lanzamiento del Observatorio.

Desde su salida al mercado, el precio del Misop 200 tuvo una evolución similar a la del Oxaprost. Su primer precio en noviembre de 2018 fue de $2895,96 pesos. Los aumentos registrados estuvieron unos puntos porcentuales por debajo del elavorado por el Laboratorios Beta.

misoprostol

Desde el Observatorio remarcaron la necesidad de políticas públicas activas en relación al acceso a medicamentos y al control de precios es de central importancia para garantizar el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Entre sus propuestas están la inclusión del misoprostol en el Plan Médico Obligatorio para garantizar su cobertura gratuita, habilitar a través de ANMAT a los laboratorios públicos que produzcan el medicamento y promover el establecimiento de precios de referencia.

También destacaron la urgencia de que se sancione la legalización del aborto para que el Estado garantice que el misoprostol sea accesible de manera gratuita a toda la población a través del sistema de salud.