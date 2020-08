Quedó cuadripléjico tras un robo, pero Jorge Rivas rechaza la justicia por mano propia

https://twitter.com/JorgeRivasRS/status/1286384190196506624 Nada justifica que un hombre mate a otro que se encuentra indefenso. Éticamente es inadmisible. Partiendo de ese principio, puede haber causales agravantes o atenuantes. Pero como sociedad civilizada, debemos ser contundentes en rechazar la institucionalización de la venganza. — Jorge Rivas▪Socialista en el Frente de Tod☀️s. (@JorgeRivasRS) July 23, 2020 Jorge Rivas se pronunció acerca del caso de un jubilado de Quilmes que mató a un ladrón en la vereda Jorge Rivas se pronunció acerca del caso de un jubilado de Quilmes que mató a un ladrón en la vereda

"El trágico asesinato producido por el jubilado fue el disparador de mi tuit sobre mi rechazo rotundo a la venganza como forma o manera de resolver conflictos, pero mi intención no fue la de juzgar a nadie en particular", aseguró Rivas, de 58 años, en una comunicación con el periodista Lautaro Maislin, por C5N este viernes.

"Reconozco que en materia de Seguridad he mantenido una coherencia que resiste archivos", acotó sobre sus declaraciones pasadas sobre el tema, que son similares a su postura esgrimida esta semana.

El futuro titular de la flamante Dirección de Inclusión y Accesibilidad aseguró que el intercambio con la tuitera es "asunto terminado" porque la joven se disculpó en privado, pero aprovechó para expresarse sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. "A esta altura discutir si en la República Argentina el monopolio de la fuerza pública debe o no ser del Estado me resulta degradante", aseguró.

Embed Jorge Rivas habló sobre inseguridad y defensa propia

Poco antes de convertirse en funcionario del actual Gobierno, Rivas se refirió al presidente Alberto Fernández como "un gran rescatista" para que "nos saque de entre los escombros que nos dejó (Mauricio) Macri".

En 2019 Rivas se casó "luego de una prudente convivencia de 11 años" con Dolores, la enfermera que lo asistió en su rehabilitación.