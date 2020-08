Luli Trujillo: "No se puede responsabilizar a una mujer por cómo reacciona ante una agresión"

Habla Santiago Terán, el fiscal que recomienda armarse contra los "machirulos"

El fiscal tiene un pedido de juicio político y solicitó una “licencia psicológica prolongada”. Trujillo, quien recibió un amplio apoyo por lo sucedido, reflexionó sobre lo sucedido en diálogo con minutouno.com

Más allá de lo que se vio en cámara: ¿qué empezaste a sentir cuando el fiscal empezó subir el tono y a emitir las agresiones puntualmente con vos?

- La verdad que fue horrible. Entiendo que la conclusión final es interesante porque quedó expuesto un tipo que encima tiene un rol de funcionario público. Pero fue feo. Mi cuerpo es como que sentía una especie de electricidad y tembleque, que duró varias horas, algo que le pasaría a cualquier mujer en mi lugar. Al estar trabajando, y como dije al aire estando contenida, pude sortearlo dignamente. Pero en otra situación o en un mano a mano con él nadie sabe cómo podría haber reaccionado.

Tuviste un apoyo muy amplio por lo sucedido: ¿recibiste algún llamado o mensaje de alguien que te haya sorprendido especialmente?

- Muchos colegas de otros medios, colegas muy grosos que me han escrito por WhatsApp y a quienes les agradezco. Por Twitter me escribió Vilma Ibarra, la ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta. Es tanto que no llegué a observar todo lo que tiene que ver con redes sociales. Gente muy querida del ambiente y de la Justicia se comunicó.

¿Qué enseñanza crees que debería dejarnos esto que te pasó?

- Este viernes dije al aire que me sentí muy contenida por mis compañeros, la producción, mi lugar y rol en ese momento, por tener el poder de cortar la comunicación y todo. La manera en que yo reaccioné, que puede ser buena o mala dependiendo de quién la mire, no tiene que ser una vara. Si me hubiese largado a llorar o hubiese decidido cortar la comunicación de repente, o si le hubiese gritado o lo que sea, también estaba bien. Me parece que eso es entender que no se puede responsabilizar a la mujer por cómo reacciona, qué dice, cómo lo dice. Fue algo muy notorio que estaba siendo agredida y maltratada por este hombre. Esto le puede pasar a cualquiera en cualquier contexto. Con una cámara prendida en frente y mucha gente mirando, eso da una seguridad mucho mayor. Por ahí en una mano a mano, en una casa, con poca gente o en una reunión no pasa lo mismo. Con lo cual, esto le podría haber sucedido a otra chica tranquilamente, todo el tiempo. Las mujeres, en cualquier lugar de trabajo, en algún momento sentimos que nos trataron como niñas y nos intentaron infantilizar para no tratarnos como mujeres. No solamente en un canal de noticias: en una empresa, en un hospital, dónde sea que trabajes. Porque cuando hay una mujer con un poquito de poder o visibilidad, hay gente a la que eso no le gusta.