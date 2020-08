Lionel Messi no se entrenó, pero no corre riesgos para enfrentar al Bayern Munich

Por causa de la molestia que sentía Messi, no pudo ejecutar el penal y eso llamó la atención de todos. Pero todo cambió en la mañana de este domingo, cuando no se presentó a los entrenamientos junto a sus compañeros, aunque el golpe no fue nada grave, los médicos decidieron darle 48 horas de reposo para que pueda recuperarse y así poder llegar en óptimas condiciones al partido ante el Bayern Munich.

"Messi tenía el pie hinchado después del golpe de Koulibaly. Tras el partido, el argentino sentía dolor y tenía inflamada la zona, aunque desde el club apuntaron que sólo se trata de una contusión", explicó el diario Sport de Barcelona. Por otro lado, el entrenador, Quique Setién, ya había llevado calma a todos los hinchas después del partido, dejando en claro que podrá contar con Messi en Lisboa: "Tenía un golpe fuerte, lo he visto bien".

"Habrá que tratarlo pero no creo que haya problema para que pueda jugar", afirmó el técnico en la conferencia de prensa que se realizó después de la victoria sobre el equipo italiano.