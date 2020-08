Ariel Suárez, el remero olímpico que desafió al Gobierno: "Si el fútbol regresa, yo también"

Suárez, que fue finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtuvo dos medallas de oro y una de bronce en los Panamericanos 2011, advirtió hace unos días que iba a retomar sus entrenamientos luego de que Ministerio de Salud habilitara a que vuelvan prácticas para los equipos de fútbol de Primera División de AFA.

“¡El 10 pongo el bote en el agua y que me vengan a buscar! Deportes somos todos, ¿por qué fútbol sí y el resto no? ¿Por qué discriminan a los clubes de remo? Todos la estamos pasando mal y no solo el fútbol”, expresó Suárez a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los días como el fútbol, no voy a permitir que mi deporte se extinga, si permiten a los futbolistas pues también al resto de los deportes olímpicos que tenemos el mismo derecho”.

https://twitter.com/suarezrow/status/1291044667040169984 Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los dias como el futbol, no voy a permitir que mi deporte se extinga, si permiten a los futbolistas pues también al resto de los deportes olímpicos que tenemos el mismo derecho. pic.twitter.com/5A6pDZtaGM — Ariel Suarez (@suarezrow) August 5, 2020

Este domingo, profesores y deportistas de remo, natación, tenis, paddle y golf se congregaron en la puerta de la Quinta de Olivos reclamando que el Poder Ejecutivo autorice la práctica de estos deportes en plena cuarentena.

Finalmente, este lunes, el ganador dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos 2007 -categorías de doble par y cuádruple-, desafió a las autoridades y volvió al agua: "El protocolo de remo está autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. No se van a utilizar baños ni vestuarios. Uno está en el agua solo, no puede contagiarse de nadie. Que piensen en la salud de las personas. Yo estoy entrenando en mi casa hace 140 días”.

“Nos discriminan, no se entiende por qué el fútbol, que es un deporte de contacto, pudo regresar a entrenar y nosotros no. El remo tiene un protocolo perfecto como muchos otros deportes”, sostuvo el deportista a La Capital.

“Estoy representando a la Selección argentina de remo. No me entra en la cabeza cómo los equipos de fútbol pueden entrenar, mientras los deportes náuticos no pueden hacerlo. Tenemos cero posibilidad de contacto. Cómo pueden autorizar a un deporte que juegan 11 contra 11, con suplentes, con árbitros y todo lo que lleva y no a deportes náuticos con sus protocolos. No hay sentido común en las cosas”, expresó antes de meterse al agua.