Una concesionaria de Brasil "contrató" a un perro callejero

Tucson se hizo viral luego de que los empleados lo fotografiaran en distintos sectores del local, simulando que cumplía la jornada laboral. Fue la propia concesionaria la que difundió las imágenes a través de las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral y la cuenta personal de Instagram del perro de Brasil llegó a los 100 mil seguidores.

Las funciones de Tucson varían entre cuidar del lugar, además de acompañar a los clientes a conocer los diferentes vehículos disponibles. En declaraciones al portal de Brasil Folha Vitória, el gerente del establecimiento, Emerson Mariano, contó sobre la personalidad del perro y cómo se desempeña en sus funciones.

Bom Dia meus AUmigos hoje meu dia começou cedo, mas não foi nas vendas, estou tentando ler e responder as milhares, juro, milhaaaares de mensagens que recebi nos últimos dias, mas é que de onde eu vim, não tinha essa tecnologia toda, eu e meus humanos estamos tentando ainda encontrar uma forma de como lidar com tanto amor e carinho assim, se eu não abri sua mensagem ou respondi, queria pedir desculpas, mas estamos tentando ao máximo abrir todas as mensagens para tentar agradecer a todos vocês, estou muito feliz com tudo isso! Muuuitos LAMbeijos para vocês #tucson #prime #hyundai @primehyundai