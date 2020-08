Mesa judicial M: la jueza Capuchetti quedó al frente de la causa

Según adelantó C5N, la decisión fue adoptada por el presidente del tribunal de apelaciones, Martín Irurzun, que debía resolver entre Capuchetti y su colega del juzgado federal 2, Sebastián Ramos, dado que tramitaban expedientes de contenidos similares.

Mesa judicial "M": La Cámara Federal dispuso que la jueza Capuchetti se quede con la investigación

Al respecto, el presidente de la Cámara Federal porteña sostuvo que "ambos procesos refieren a los mismos hechos" y que "se encuentran en idéntico estadio investigativo" por lo que decidió dejar la causa en "la sede que primero conoció en los hechos debe continuar con su trámite".

La jueza Capuchetti (con el fiscal Franco Picardi) tenía en su juzgado una causa por supuestas presiones a jueces del fuero laboral iniciada en 2019, mientras que en el juzgado de Ramos (con la intervención del fiscal Ramiro González) tramitaba la segunda denuncia, de ese año, pero sobre jueces de varios fueros.

Marcos Peña y Mauricio Macri Marcos Peña y Mauricio Macri

Esta última investigaba al ex presidente Mauricio Macri, a su ex jefe de Gabinete Marcos Peña y a otros ex ministros y dirigentes ligados a Juntos por el Cambio con nexos con el Poder Judicial, como el ex presidente de Boca Daniel Angelici.

La nueva causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.