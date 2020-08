Ginés González García: "Aspiro a que antes del primer trimestre de 2021 esté disponible la vacuna"

“Estamos buscando alternativas con mucha velocidad y negociando con los seis productores de vacunas, excluyo a Rusia porque la verdad que de Rusia no sé nada. Hace tres días preguntamos en la Embajada y nos dijeron que no tenían información. No quiero hablar sobre lo que no se”, expresó Ginés Gonzáles García a Radio 10.

El Ministro describió a la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus como una “carrera geopolítica" y sostuvo que desde el Gobierno están intentando “quedar fuera” de esa competencia: “Estamos intentando quedar fuera de eso y que Argentina tenga cuanto antes la vacuna a un precio que podamos pagar sin complicar más al país".

Ginés confirmó en diálogo con “Buenos vecinos” que la vacuna contra el coronavirus “va a ser gratuita para todos”, y que “por supuesto también se busca que haya transferencia de tecnología para que Argentina tenga la capacidad de producir” las dosis y que no haya faltantes.

“Estamos negociando con distintos desarrolladores de la vacuna para poder conseguir una cantidad considerable de unidades”, sostuvo mencionando así a China, entre demás laboratorios y confiado dijo: "Aspiro a que antes del primer trimestre del año que viene esté disponible la vacuna".

Por otro lado, Ginés González García se refirió a la continuidad de la cuarentena y a la diferencia de casos registrados en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos días.

“Es real que hay mayores testeos en Provincia que en Capital, si se hacen más test se va a encontrar más gente. En ese sentido habrá más en un lugar que tiene cinco veces la población que en Ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos casos asintomáticos pero hace un número determinado de testeos y eso da una cantidad fija de nuevos casos. No sé si deberían aumentar (la cantidad de test) pero sí asumir que se declare por nexo”, dijo en referencia a la nueva medida de catalogación de casos positivos por contacto estrecho de convivientes.

“Estamos tratando de acompañar el aislamiento con responsabilidad social colectiva. […] Parece que hay muchas personas que no cumplen con la responsabilidad social, el distanciamiento y sobre todo con las reuniones, donde tienen origen la mayoría de los contagios", mencionó.