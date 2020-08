Crimen del adolescente en manos de policías en Córdoba: dos videos claves se suman a la causa

En la primera grabación que fue difundida por los medios locales se puede observar el lugar donde quedó detenido el Fiat Argo en el que viajaban el adolescente de 17 años junto con un grupo de amigos, entre bulevar Chacabuco y Corrientes en pleno centro. Está rodeado de policías, tal como habían afirmado la madre de Blas, su abogado y otros testigos que declararon en la causa.

El otro video, que publicó El Doce, muestra cuando el conductor y su novia frenan frente al Sanatorio Aconcagua en la calle Rondeau al 400. Blas agonizaba en el piso mientras los jóvenes intentaban convencer a un empleado del centro de salud de que les permitiera ingresarlo.

Crimen de Valentino La discusión entre policías y los amigos de Blas Correas, cuando el joven ya había sido baleado

Esa persona les dijo que vuelvan a cargar al chico en el vehículo para llevarlo al Hospital de Urgencias, y ahora la Justicia intenta determinar cuál fue el motivo por el que se les negó atención inmediata en el Sanatorio.

Por el asesinato de Correas hay dos policías presos imputados por homicidio agravado y se investiga si "plantaron" un arma vieja y dijeron que un supuesto testigo había visto cuando la tiraban desde el auto. También se investiga la actuación de la clínica donde no atendieron al joven.

Desde la fiscalía indicaron que, aparentemente, un empleado administrativo de la clínica fue quien les dijo a los amigos de Blas que llamaran a Emergencias o que fueran al Hospital de Urgencias. Iban hacia allí cuando la policía los detuvo. Todo indica que los médicos no fueron informados de la emergencia por el empleado de la entrada.

policía cordoba video

Los detenidos son Lucas Gómez, de 35 años, y Javier Alarcón, de 31, pero se analiza también si corresponde imputar por un presunto encubrimiento a los cuatro efectivos que estaban en el puesto de control por el que Correas y sus amigos pasaron sin detenerse.

Soledad Laciar, la mamá de Correas, afirmó que tiene "miedo" por su familia. "Da asco eso. Podría entender que la policía se equivocó, somos humanos y podemos equivocarnos. Aquí no son solo los que dispararon, aquí hubo cientos y cientos de policías tratando de tapar lo que pasó", afirmó a radio Mitre Córdoba.

Insistió en que no parará hasta que haya justicia para su hijo: "Nadie me dejaba acercarme. Ahí me cayó la ficha, me sacaron del medio para seguir haciendo el chanchullo. Me da mucho miedo. Tengo miedo a la policía, a lo que vayan a hacer".