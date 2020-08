Gerardo Morales sobre las vacaciones de Mauricio Macri: "Mejor me callo, no me gustan algunas actitudes"

“Mejor me callo, no me gustan algunas actitudes”, sentenció el gobernador al ser consultado por Luis Novaresio en La Red sobre las vacaciones del ex mandatario.

Morales negó que Macri sea el líder del partido, ya que indicó que es solo “el ex presidente”, y explicó que “hay una mesa y la UCR tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, que son los que están comandando los bloques y el partido”.

Macri con Morales (1).jpg

Respecto al rol de la oposición en época de pandemia, el jujeño llamó a “colaborar” en la lucha contra el coronavirus, y señaló: "Hay que acompañar estos difíciles momentos y tener siempre diálogo; habrá que convivir con el virus durante varios meses”.

En este sentido, Morales también se refirió a la situación epidemiológica actual de su provincia, y precisó que “Jujuy vivió un rebrote entre mediados de junio y finales de julio, y había duplicación de casos cada dos días, mientras que hoy la duplicación es cada 15 días".

gerardo morales jujuy coronavirus 1 Hubo un rebrote de coronavirus en Jujuy. Crédito: @GerardoMorales

"La situación está bastante controlada y se fortalece el sistema de atención primaria", agregó el mandatario provincial, que mantiene algunas zonas con cuarentena estricta, mientras que el 70% restante está en aislamiento en la fase 2, de acuerdo con Ámbito.com. También agradeció al Gobierno nacional y expresó: “Se ha portado muy bien y envió epidemiólogos; ahora aguardamos por terapistas".