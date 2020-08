La vacuna argentina: el proyecto de la UNSAM contra el coronavirus

Según informaron a través del sitio oficial de la universidad y de Twitter, el proyecto es uno de los 128 que se encuentran en fase pre-clínica a nivel mundial.

https://twitter.com/unsamoficial/status/1293272516539092997 #LaVacunaArgentina podría ser de la UNSAM. Un proyecto de vacuna hecha contra el COVID-19 es uno de los 128 que está en fase pre-clínica a nivel mundial. Diez de lxs doce integrantes del equipo son mujeres. En este hilo te contamos quienes son y cómo trabajan en este desafío. pic.twitter.com/osJebKkQze — UNSAM (@unsamoficial) August 11, 2020

“Hay varios grupos en el mundo que están muy adelantados en la búsqueda de una vacuna contra Covid-19, pero podrían no tener éxito, o tenerlo pero no poder producir la suficiente cantidad de dosis. Inclusive podrían no compartir los derechos sobre la patente. Nosotras en la UNSAM tenemos experiencia en el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas. Nos asociamos con otros investigadores de la UNSAM para probar en el laboratorio el concepto de nuestra propia vacuna. Si de acá a 6 u 8 meses obtenemos buenos resultados, buscaremos mucho más financiamiento para comenzar la etapa clínica”, dijo Juliana Cassataro, la científica que lidera el equipo compuesto por 12 personas, 10 de las cuales son mujeres.

El grupo de científicos de la UNSAM está integrado por doce integrantes del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB), provenientes de diferentes especialidades: virología, inmunología, enfermedades infecciosas, estructura de proteínas, entre otras. Tienen por delante entre seis y ocho meses de trabajo financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para completar la etapa pre-clínica.

A través de un hilo en Twitter, presentaron a cada integrante del equipo que busca la vacuna argentina contra el coronavirus.

https://twitter.com/unsamoficial/status/1293272527712788480 Karina Pasquevich es Licenciada en Bioquímica. Trabaja como Investigadora adjunta del CONICET. Su función es participar del diseño experimental, de la obtención y purificación de los antígenos de las formulaciones y del estudio de las respuestas inmunes. pic.twitter.com/ip73iTuBnk — UNSAM (@unsamoficial) August 11, 2020

https://twitter.com/unsamoficial/status/1293272538445905921 Diego Álvarez es bioquímico y doctor en Virología, fue repatriado por CONICET en 2014 y creó el laboratorio de Virología Molecular en la UNSAM. En el proyecto tiene a su cargo el diseño de los candidatos para vacuna incorporando las mutaciones del virus que circula en Argentina. pic.twitter.com/SkPuXir1H9 — UNSAM (@unsamoficial) August 11, 2020

https://twitter.com/unsamoficial/status/1293272925995446272 Lucas Saposnik es Licenciado en Ciencias Químicas. Está desarrollando su tesis de doctorado sobre la bacteria Salmonella.

En el proyecto asiste en la purificación del antígeno que se va a usar en la formulación de la vacuna. pic.twitter.com/j9f1PVaEfc — UNSAM (@unsamoficial) August 11, 2020

https://twitter.com/unsamoficial/status/1293273227951734785 Eliana Castro es Licenciada en Bioquímica y Doctora en el área de Virología. Trabaja como investigadora asistente de CONICET en el IIB. En el proyecto de vacuna Covid-19 participó en la redacción del proyecto y actualmente está trabajando en el laboratorio. pic.twitter.com/TmHXVaoKqg — UNSAM (@unsamoficial) August 11, 2020

https://twitter.com/unsamoficial/status/1293273628784709633 Eugenia Bardossy es Bioquímica y está en el cuarto año de doctorado en el laboratorio de Virología Molecular del IIB. Participa en la búsqueda de una vacuna contra COVID19 enfocada en el genoma del nuevo virus Sars-Cov-2. pic.twitter.com/y4W6TnGAHx — UNSAM (@unsamoficial) August 11, 2020