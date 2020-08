El escritor "anticuarentena" Juan José Sebreli está internado por coronavirus

El escritor y sociólogo formó parte de las 300 personas que firmaron un documento titulado “ La democracia está en peligro” donde sostenían que Argentina se encontraba bajo una “infectadura” en referencia a la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Gobierno desde marzo.

Incluso, Sebreli había llamado a la “desobediencia civil” y en su momento propuso que comerciantes abran sus negocios y la población rompa la cuarentena.

“Hay aislamiento de un metro y están todos amontonados en la casa. ¿Se dan cuenta el disparate total que es este gobierno? Todo esto lleva a una ausencia total de las libertades individuales, y no me digan que la salud está primero, porque yo veo los canales europeos de televisión y allá están todos los bares y cafés abiertos”, sostenía el escritor en declaraciones televisivas.

Y agregaba: “Promuevo algo que es perfectamente democrático: la desobediencia civil. Está en los tratados más democráticos del mundo, en el liberalismo del siglo XIX. No significa violencia, ataques, no. Significa, por ejemplo, que todos los comerciantes que van a cerrar definitivamente -porque no pueden sostenerlo-, el mismo día levanten las persianas y toda la gente salga a la calle con barbijo sin una piedra en la mano y manteniendo la distancia”.

La noticia fue informada por el diputado Fernando Iglesias en su cuenta de Twitter: "Lamento comunicar que mi amigo y maestro Juan José Sebreli está internado con diagnóstico COVID19 positivo. Juan José está de buen ánimo, pidió libros y sigue trabajando junto con Marcelo Gioffré en el próximo libro. Los mantengo informados cuando haya novedades".

https://twitter.com/FerIglesias/status/1293345104846098433 Lamento comunicar que mi amigo y maestro, Juan José Sebreli, está internado con diagnóstico COVID19 positivo.

Juan José está de buen ánimo, pidió libros y sigue trabajando junto con @marcelogioffre en el próximo.

Los mantengo informados cuando haya novedades. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 12, 2020

Sebreli y Gioffré trabajan juntos en un nuevo libro que se publicará en noviembre bajo el título justamente de " Desobediencia civil y libertad responsable", que analiza el presente en relación al coronavirus e incluye un recorrido por las diferentes pandemias de la historia.