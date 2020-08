La Provincia mantendrá la cuarentena como está y la Ciudad abrirá más actividades

Este amesetamiento es el puntal para pensar en nuevas aperturas en CABA. Según supo minutouno.com, no se instrumentará la fase 2 tal como estaba pensanda, aunque en buena medida sí. Se avanzará con la habilitación del entrenamiento de deportes individuales como el tenis, el automovilismo y el atletismo, mientras que se posibilitará a los running a poder salir todas las noches y mañana sin DNI, algo que ya ocurre en la práctica.

En tanto, Quirós confirmó este miércoles que también buscará autorizar la atención al público de los comercios ubicados en avenidas muy transitadas como los barrios de Once y la calle Avellaneda. Con esas aperturas, volvería a estar 100% operativa la actividad comercial en la Ciudad, siempre trabajando a medias y con los estrictos protocolos.

Seguirán esperando para levantar sus persianas los gimnasios, los locales de tatuajes y los centros de recuperación terapéutica para personas con discapacidad. Los clubes volverían a abrir pero sólo para los deportes individuales y sin el uso de los espacios comunes como los comedores o vestuarios.

Los shoppings en la modalidad de take away no abrirán por ahora como tampoco se habilitará a los bares y restaurantes para que dejen sentarse a sus comensales en mesas y sillas ubicadas en las veredas o terrazas al aire libre.

En tanto, esta semana ya se avanzó con algunas otras actividades previstas en la fase 2 como las bibliotecas sólo para el retiro de libros, la administración de los museos y el teatro en su modalidad streaming.

Por su parte, si bien en la provincia de Buenos Aires la ocupación de camas está mejor que en la Ciudad, los casos siguen en aumento y preocupan a todas las autoridades bonaerenses. Tanto que se resolvió no avanzar con ninguna apertura en el Gran Buenos Aires, según confiaron voceros de la gobernación a minutouno.com. Ésta será la propuesta que el jueves le llevará el gobernador Áxel Kicillof al presidente Alberto Fernández, este jueves en la reunión que mantendrán en la Quinta de Olivos junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Actualmente, en el Conurbano se registra una ocupación de terapia intensiva del 64%, mientras que en la Ciudad asciende al 75%, según informó el viceministro de Salud provincia, Nicolás Kreplak.

"Hoy tenemos relativo éxito si comparamos Argentina con otros países y eso tiene que ver con un 50% de la población que hace 135 días está en su casa", explicó el funcionario en declaraciones a radio El destape y destacó que "los que están en sus casas son las personas responsables que han logrado que esto no colapse".

La Provincia duplicó en menos de un mes la cantidad de casos de coronavirus: pasó de un promedio de 2.500 contagios el 17 de julio a 5.402 el 10 de agosto. hace 15 días, el promedio de infecciones diarias era de 3.800. En tanto, en la Ciudad creció de 800 el 17 de julio a 1000 y 1200 en el último mes de forma constante.