La trastienda del "positivo" nuevo encuentro de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof

“Fue muy positivo” mencionaron a minutouno.com tanto de la Ciudad como desde Provincia. “Siempre que hay posibilidad de coordinar acciones resulta positivo”, agregaron.

El macrotema de conversación fue el análisis del coronavirus en cada lado de la avenida General Paz y la continuidad de la cuarentena desde el próximo lunes en el AMBA. Una vez más, los titulares del Ejecutivo de Ciudad y Provincia estarán flanqueando a Alberto Fernández.

En principio, los cambios se darán en la Ciudad. La idea del jefe de Gobierno es que abran los comercios de Once y de la avenida Avellaneda. Los que están en el barrio de Constitucion aún no tienen el visto bueno y se terminará de definir el fin de semana. Otro avance sería la vuelta de los deportes individuales como el tenis, el remo y el golf. “Por ahora no”, le respondieron a m1 a la consulta respecto a la apertura de bares o restaurantes en la vía pública .

En el Conurbano no habrá cambios. “Interpretamos que las condiciones que estamos solo nos permite continuar igual”, dijeron desde la mesa chica provincial.

La reunión sirvió para actualizar los datos en cada jurisdicción y cómo se encuentra en Área Metropolitana Buenos Aires en su conjunto.

El jueves por la tarde, tanto Axel Kicillof como Horacio Rodríguez Larreta irán a la Quinta de Olivos para reunirse con Alberto Fernadez y definir los pasos a seguir.

“La relación entre ellos es muy buena. Son los dos muy obsesivos y metódicos con su trabajo. Hablan, anotan todo y se pasan datos constantemente”, mencionaron a minutouno.com voceros que comparten mucho tiempo con ambos mandatarios.

Se espera que el anuncio de la extensión de la cuarentena sea el viernes en Olivos con los tres mandatarios. El foco nuevamente estará puesto en la importancia del cuidado ciudadano y de evitar las reuniones sociales que hoy es uno de los mayores focos de contagio.