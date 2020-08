Take Away Plus: San Isidro permitirá beber y comer en espacios al aire libre con distancia

En ese marco y teniendo en cuenta la cantidad de empresas y emprendimientos que existen a los largo y ancho del país, que generan miles de puestos de trabajo, los gobierno provinciales y municipales agudizan el ingenio para paliar la crisis del sector.

Entre ellos, el Municipio de San Isidro busca reanudar la actividad gastronómica –importante para el distrito– con un innovador sistema que permitirá la reapertura de locales y la reanudación del trabajo: el Take Away Plus.

Un sistema mediante el cual restaurantes, cafés y bares, cafés podrán poner bancos al aire libre, separados entre sí a dos metros de distancia, donde podrán sentarse los clientes y disfrutar de comidas y bebidas respetando las reglas vigentes de bioseguridad.

Para el intendente Gustavo Posse, el sistema “sigue la línea del autocine, es decir ofrecer a los vecinos una salida recreativa que está súper regulada y al mismo tiempo descomprime la ansiedad y angustia del encierro que vienen siguiendo hace más de cuatro meses”.

PUNTO POR PUNTO EL TAKE AWAY PLUS

– Funcionará de lunes a jueves de 7 a 20 durante la semana y de viernes a domingo de 8 a 0.

– El consumo podrá ser en el lugar en espacios abiertos públicos y privados.

– El material que se use (platos, vasos, cubiertos) será descartable y se desechará luego de usarse.

– No habrá elementos de uso común como aceiteras, saleras, servilleteros.

– Las cartas se realizarán con sistemas de código QR o letreros visibles o otra cualquier modalidad que no implique manipulación.

– La distancia entre los bancos para clientes será de al menos dos metros, sin mesas.

– Los clientes no podrán ingresar al local.