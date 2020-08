Abuso sexual: Los aberrantes audios del hombre que violó a su hija de seis años y fue liberado

En las grabaciones el abusador manifestó con relajo que se masturbó “un poquito” al lado de la nena de seis años: “no se dio cuenta ella, igual, es chiquita para que se dé cuenta”, justificó sin arrepentimiento. Jorge Adrián Cardozo contó que le pidió a la nena que le practique sexo oral engañándola con un chupetín: “Estábamos a la noche, de madrugada… bah, eran como las diez y media, once, nos acostamos a ver una película los dos y después pasaron una parte de la película en la que estaban garchando. La empecé a tocar, le empecé a tocar la colita, y tenía un chupetín yo, entonces lo agarré y le dije ¿querés un chupetín? me dijo que sí, fui y lo traje y bueno…”

“Papi te da porque sino te vas a manchar la mano porque tiene juguito adentro”, le dijo perversamente a la pequeña para ofrecerle la golosina que le dio para "probar" y luego cambió por su miembro. Contó que la menor no se dio cuenta porque no lo veía, “ella jugando al celu y chupándome”, narró el abusador. Luego relató que no eyaculó en la boca de la nena porque “sino ya era mucho” y que terminó masturbándose en la panza de la pequeña y le dijo “uy, hija, el jugo del chicle”. Finalmente también narró que le apoyó el pene en la cola a la nena mientras le daba besos en el cuello antes de llevarla de nuevo con su madre porque sólo la había sacado para comer porque “con la mamá está todo mal”, enfantizó.