Santiago Cafiero: "Mauricio Macri está alejado mental, emocional y físicamente de la Argentina"

Por radio La Red, Santiago Cafiero afirmó que Macri "está alejado mental, emocional y físicamente" del país y "no tiene idea lo que pasa en las guardias del conurbano y de la ciudad" de Buenos Aires en el marco de la pandemia por el coronavirus.

macri paris revista hola Mauricio Macri de vacaciones | Foto: Revista Hola

"¿Cuál fue su compromiso de Macri ante la pandemia? Ninguno, firmar solicitadas nada más. El está muy alejado realmente, no tiene idea lo que está pasando", sostuvo, y agregó que no sabe "si motoriza o no" la convocatoria realizada a través de las redes sociales para el lunes, en distintos puntos del país.

En ese sentido, indicó que "me tiene sin cuidado", añadiendo que "bastante daño nos hizo durante cuatro años" de su gobierno. Y agregó que convocatoria opositora implica "un riesgo epidemiológico" y busca "hacerle un daño al Gobierno".

"Tuvimos muchas noticias muy feas relacionadas a las consecuencias de este tipo de manifestaciones, con gente que se ha enfermado. Es un riesgo epidemiológico el que generan ese tipo de concentraciones", sostuvo.

Por último, Cafiero consideró que "hay una parte de la oposición que está tratando de fomentar buscar hacerle un daño al Gobierno, pero en realidad le hacen un daño a todos los argentinos que se están cuidando".