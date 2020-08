Racing solidario en el Día del Niño

All Boys, Argentinos Juniors, Ferro, Comunicaciones, Huracán, Platense y Vélez también se sumaron a esta campaña que se difundió con la frase: "Un juguete o una golosina por una sonrisa". Gracias a la colaboración de muchas personas, y a la organización de Mariela Draught y Norberto Perone, encargados de la sede, se pudo armar 1.200 bolsitas con golosinas y más de 200 bolsas con juguetes. La entrega comenzará a las 15, en Nogoyá 3045.

"Queremos agradecerles por su ayuda a Víctor Blanco, presidente de la institución, Miguel Jiménez, vice primero, Alfredo Chiodini, vice segundo y a la filial de Estados Unidos", expresó Draught.

Por otro lado, esta no es la única acción que organiza la gente de Villa del Parque. Es que, cada sábado se reúnen en las instalaciones y reparten una porción de comida y abrigos para aquellas personas que no están pasando un buen momento en me dio de la pandemia por coronavirus.