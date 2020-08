Patricia Bullrich no cumplió: bajó del auto en la marcha anticuarentena

"Vengo decirle al Presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores, gastronómicos, gasistas, plomeros y un montón de gente que está sin trabajar. Me hubiera gustado mayor comprensión. Dos meses de cuarentena y tres meses más en los que la gente está sin trabajar", comentó Patricia Bullrich desconociendo que desde el 14 de abril las reparaciones domiciliarias están habilitadas.

Patricia Bullrich - Anticuarentena

Luego cargó contra la Reforma Judicial. "No se puede hacer una Justicia a la medida", sostuvo Patricia Bullrich mientras leía su teléfomo junto a la camioneta en la que fue trasladada.

https://twitter.com/C5N/status/1295444459585404930 Así llegó Patricia Bullrich a la marcha anticuarentena #17A



— C5N (@C5N) August 17, 2020

"El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina", afirmó Bullrich el sábado en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli puntualizando que iba a tener "la mayor responsabilidad que tengo que tener", frente al aislamiento social y que tomará "todos los recaudos sanitarios" y "sin romper ninguna regla".

Respecto del aislamiento social ante la pandemia de Covid-19, la dirigente explicó que "si alguien ha sido responsable en esta cuarentena he sido yo: hace cinco meses que estoy en mi casa, sin reuniones ni cenas, como hacen muchos funcionarios, y hace cinco meses también que no veo a mi familia".