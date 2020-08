La llamativa neutralidad de Horacio Rodríguez Larreta ante una convocatoria que puede colapsar los hospitales porteños

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró el viernes que no había "ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo" al ser consultado sobre la protesta anticuarentena y contra el Gobierno nacional que se llevó a cabo este lunes. No obstante, el Pro, fuerza que integra desde su fundación, no dudó en tuitear un contenido alusivo a la convocatoria.