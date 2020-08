Gonzalo Higuaín, contra las críticas: "Con el tiempo van a valorar lo que hice"

"Me respetan más afuera que en la Argentina, pero con el tiempo van a valorar lo que hice. Cuando la gente se muere, es mucho más que cuando estaba viva. Esto es igual. Cuando pase el tiempo y vean dónde jugué, lo que hice en la selección, me van a valorar", explicó el delantero de la Juventus en diálogo con Fox Sports.

Sobre todo después de la final del Mundial de Brasil ante Alemania, partido en el que quedó marcado por un mano a mano que erró en el primer tiempo, cuando el partido estaba igualado y que quizás hubiera torcido la historia, las redes sociales se ensañaron con la figura de un Higuaín que suele ser hostigado y ridiculizado.

argentina alemania higuain

"No pido que no me critiquen, pero algunos buscan herir. Futbolísticamente no pueden insultar y te quieren herir por otro lado, que estoy gordo, que estoy pelado. Pero ya no sufro más por eso. Yo no falto el respeto a nadie". opinó al respecto.

Finalmente, el jugador de 32 años, confesó: "No extraño la selección. Disfruté mucho, pero no la extraño porque tomé una decisión con el corazón".

El delantero surgido en River es el último gran goleador del Seleccionado, con 32 tantos entre 2009 y 2018, cinco de los cuales fueron en Mundiales.