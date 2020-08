Sigue la "limpieza" en el Barcelona: echaron al director deportivo Eric Abidal

Hace algunos meses que la situación del dirigente no era la mejor, es por eso que la abultada derrota en los cuartos de final de la Champions League hizo que su vínculo termine. Los problemas comenzaron cuando Abidal protagonizó un cruce con Lionel Messi sobre las declaraciones sobre la salida de Ernesto Valverde del banco.

"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. También había un tema de comunicación interna. La relación entrenado-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar un decisión" , había declarado en su momento el ex dirigente.

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1295722521766002696 ❗ [ÚLTIMA HORA]

Acuerdo para la rescisión del contrato de Éric Abidal — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

Por otro lado, salió un comunicado anunciando las últimas novedades de esta profunda renovación. "El FC Barcelona y Éric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas partes. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Éric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana y le desea suerte y éxitos en el futuro", explicó la institución en las redes sociales.