Córdoba: se dejó la billetera en el colectivo y el chofer se la llevó a la casa

"Me tocaron el timbre de casa. Yo no esperaba a nadie, y cuando abrí me dí con un chofer que tenía en su mano mi billetera. Me la devolvió y no le faltaba nada, ni la plata que tenía ni los documentos", le contó Maximiliano a Radio Suquía de Córdoba este martes.

La anécdota empezó como un olvido. Maximiliano viajó en un coche de la línea 10 de colectivos Coniferal y recién cuando volvió a su casa en el barrio Cerro de las Rosas se dio cuenta de que se le había caído la billetera en el trayecto de no más de media hora de duración.

Ese podría haber sido el desafortunado fin del episodio, pero al rato le tocaron el timbre a Maximiliano: era el chofer del 10 que venía a devolverle sus cosas en un gesto de solidaridad muy valorable. "Le ofrecí recompensa pero no aceptó, ahora quería que el caso se sepa para agradecerle semejante gesto", explicó el beneficiado sobr por qué hizo viral la historia.