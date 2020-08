Estados Unidos: el avión de Donald Trump casi choca con un dron

"Cuando descendíamos pasamos justo por arriba de un pequeño artefacto, notablemente cerca del avión presidencial. Parecía un dron, pero no soy experto", expresó Sebastian Smith, un reportero de la AFP, según el sitio The New York Post.

Jennifer Jacobs, de Bloomberg, también comentó que vio "lo que parecía ser un dron justo debajo del avión" Air Force One que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reserva para el uso presidencial.

El episodio bajo la lupa ocurrió el domingo pasado, cuando el Presidente de los Estados Unidos volvía a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su resort de golf en New Jersey, a donde se refugió tras despedirse de su hermano, Robert Trump, quien falleció en Nueva York ese mismo día a los 71 años.

Desde la Fuerza Aérea estadounidense informaron que se está investigando el episodio, y que el avión presidencial "aterrizó sin incidentes" en la Base de la Fuerza Aérea Andrews.