Champions League: los 40 goles que llevaron a Bayern Munich a la final

El conjunto alemán formó parte del Grupo B, integrado por el Tottenham, Olympiakos y Estrella Roja. En todos marcó más de dos goles, salvo en el encuentro ante el conjunto Inglés, que solamente pudo vencerlo por la mínima. Hasta el momento, en la Champions League convirtió 42 tantos.

BAYERN MUNICH 3-0 ESTRELLA ROJA

TOTTENHAM 0-1 BAYERN MUNICH

OLYMPIAKOS 2-3 BAYERN MUNICH

BAYERN MUNICH 2-0 OLYMPIAKOS

ESTRELLA ROJA 0-6 BAYERN MUNICH

BAYERN MUNICH 3-1 TOTTENHAM

All Goals of the Champions League Group Stage | FC Bayern made UCL history

CHELSEA 0-3 BAYERN MUNICH

BAYERN MUNICH 4-1 CHELSEA

All Goals and Emotions of FC Bayern's 3-0 over Chelsea FC | Highlights