Carla Vizzotti a Adolfo Rubinstein: "Si no estaba al tanto, es preocupante"

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló que es "bastante notable" la postura de "no hacerse cargo de nada", en alusión a ex titular de la cartera Adolfo Rubinstein por las partidas de vacunas vencidas que estaban en un depósito: "No sé si es desconocimiento o falta a la verdad".