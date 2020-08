Tensión en todas las líneas de subte por un conflicto gremial

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) difundió un comunicado en el que sostiene que la empresa “en una actitud caprichosa, intenta imponer un diagrama de servicio en la Línea C que, no solo no soluciona los problemas existentes, sino que expondría a nuestro compañeros a mayor riesgo de contagios”.

En otro fragmento del comunicado advierten sobre la falta de controles y la cantidad de personas que están usando el servicio lo que aumenta la exposición al virus en un ámbito que no tiene la ventilación necesaria, tanto para los trabajadores cómo para los pasajeros: “se han podido observar trenes abarrotados y pasillos colados demostrando la ineficacia del diagrama establecido por la empresa”.

comunicado subte

Ante la falta de respuesta a los reclamos por parte de la empresa, los metrodelagados se declararon en estado de alerta en todas las líneas, no solo en el trayecto que hace Retiro – Constitución.

“Los trabajadores del subte sumamos 94 contagiados de Covid-19, 3 de ellos fallecidos. A contramano de esto, la empresa nos quiere imponer diagramas que nos dejan librados a nuestra suerte”, explica el texto.