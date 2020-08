Mariela Fernández reveló que fue abusada cuando tenía 10 años

"Yo me quiero poner en el lugar de las criaturas, corrámonos de la causa y pongámonos en el lugar de esos chiquitos que están siendo abusados hoy y preguntarles a qué tenemos que estar atentos los papás como llamado de atención", comenzó diciendo la conductora de "Argentina en Vivo".

"Yo les voy a contar. Yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras porque me daba vergüenza y mi mamá no se dio cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor y es él el que puede poner en palabras lo que había visto y fue ahí donde a mi me corren de ese lugar", contó.

Mariela aseguró que su familia no pudo hacer una denuncia judicial, porque en ese entonces ese tipo de casos se ocultaban. "En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Lo sobrellevamos como pudimos. Yo recién hace poquito pude ponerlo en palabras en una terapia, sobrellevarlo y salir adelante y aún así me cuesta expresarlo, por eso quiero ponerme en lugar de esos chiquitos que no pueden expresarse cuando les pasa ese tipo de situaciones!, resumió la periodista.