La Plata: un comerciante le "agradeció" en una carta a un ladrón por no matar a su hermana

“Esperé un día para digerir el hecho que vivimos. Y ser muy cauto y consecuente con lo que expresó Tocho. No me queda otra que agradecerte por sólo robar y no llevarte la vida de mi hermana. Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella”, se lee en la publicación que posteó en su perfil de Facebook y no tardó en viralizarse.

Tocho contó que el robo ocurrió a las 17, cuando su hermana se preparaba para cerrar el local. El delincuente armado la obligó a tirarse al piso, tomó todo el dinero que había de la recaudación y escapó como había llegado, caminando. Aunque ilesa, la joven quedó paralizada por el miedo y, apenas logró recomponerse, se comunicó con su familia para contarles la traumática experiencia que había vivido.

“Ni siquiera quisimos hacer la denuncia, porque la iban a tener hasta cualquier hora, para nada”, explicó Gastón, quien horas después de este episodio, conmovido por lo que pudo pasar y el modo en que impresionó a su hermana, escribió su “carta abierta a un ladrón”, para “agradecerle” que “no asesinó a mi hermana Sole Tocho”.

mensaje al aldrón.jpg

“No me queda otra que agradecerte por solo robar y no llevarte la vida de mi hermana hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella”, dijo el comerciante.

Y agregó: "Ella puede ver a su familia y sobrinos por más que anoche sufrió el típico trauma. Hoy se despertó y pudo desayunar. Cuántas personas no tienen este final feliz, cuántas personas se despiertan con un familiar hecho pancarta", expresó.

“Nos pasa a todos personalmente, nos pasó varias veces siempre con final amargo, pero con suerte de poder contarla”, reflexionó Tocho en su nota, justo antes de convocar a las autoridades municipales y de Seguridad, en un intento por encontrar un alivio al problema.

“Quiero invitar el intendente Julio Garro, invitar al ministro de seguridad Sergio Berni a que se peguen una vuelta x los barrios, x las zonas comerciales, que tengan la altura de ejecutar bien su trabajo”, resaltó, ya que “tienen las herramientas y las fuerzas, el personal. Si no sería una buena idea ceder su puesto a quien sea competente, y no hablo del lugar de víctima ni con resentimiento ni enojo, hablo del lado humano”, concluyó.