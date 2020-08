Final de la Europa League Inter vs. Sevilla: horario, formaciones y TV

El Inter de Italia y el Sevilla de España definirán este viernes al nuevo campeón de la UEFA Europa League en la ciudad alemana de Colonia. En el "nerazzurro" estará el ex Racing Lautaro Martínez, mientras que para los "palanganas" jugarán el ex River Lucas Ocampos, el ex Boca Ever Banega y Franco "Mudo" Vázquez, surgido en Belgrano de Córdoba.