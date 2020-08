El periodista deportivo Gustavo López dio positivo de coronavirus y relató su experiencia

"Yo fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentí absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más . Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indiqué que fuera a hisoparme" , dijo.

Luego indicé que "llamé por teléfono primero y tardan 72 horas en venir, mucho tiempo. ¿Qué hacés 72 horas esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa. Me preguntaron si tenía síntomas y no tenía como para que me hicieran el hisopado, no alcanzaba con eso ".

Luego agregó que “para no sentir que había ido para nada” dijo que había tenido algo de fiebre y entonces le realizó el test, y dos días después le informaron el resultado: "Me dio positivo el examen de coronavirus ", contó .

"No hay que tenerle miedo porque somos jóvenes y tenemos salud, así que pienso que en 10 o 12 días voy a estar en condiciones de donar plasma ... Me da un poco de pena porque ya hace tres días que estoy encerrado en el mismo lugar y así voy a estar 11 días más. Y siento que alteró el orden de mi familia ”, expresó.

Sin embargo, no se victimizó sino que reconoció a los verdaderos héroes durante la pandemia: "Nosotros no somos los médicos, ellos son los héroes y los que están al frente del campo de batalla".