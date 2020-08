"La pandemia de Covid-19 podría terminar en dos años", según la OMS

En base a lo expuesto en la misma conferencia de prensa por el funcionario de la OMS Michael Ryan sobre la pandemia de gripe que afectó al mundo de manera similar un siglo atrás, Tedros afirmó que "las olas que han sido descritas en realidad tomaron dos años, creo que desde febrero de 1918 a abril de 1920, hasta que llegaron a su fin".

Pero "en nuestra situación actual, con más tecnología pero más conectados, el virus tiene mejores oportunidades para propagarse, se puede mover más rápido porque estamos más conectados, pero al mismo tiempo tenemos la tecnología y el conocimiento para detenerlo. Tenemos la desventaja de la globalización, y la ventaja de la tecnología", señaló el titular de la OMS.

"Por eso esperamos que esta pandemia termine en menos de dos años, en especial si podemos unir nuestros esfuerzos. Esa es la clave", explicó el funcionario acerca de la cooperación entre países para contener los brotes así como también para desarrollar una vacuna contra el coronavirus.

"Creo que puede terminar en menos tiempo que la pandemia de gripe de 1918", afirmó el funcionario.

Más de 22 millones de personas contrajeron Covid-19 en todo el mundo desde el 11 de marzo pasado, cuando la OMS declaró el estado de pandemia. Muchos países superaron situaciones álgidas, pero en algunos, como en los europeos, se registraron los primeros rebrotes de la enfermedad.

"Estos países son un ejemplo de lo que podría pasar" en los lugares donde "se está viendo una tendencia en baja" en los casos nuevos y por lo tanto se relajan las medidas como el distanciamiento social o el uso de barbijos.

Coronavirus España La pandemia aún no se terminó: el titular de la OMS dijo que podría tardar dos años

"Progreso no es victoria", sentenció Tedros antes de referirse a la carrera por el desarrollo de la vacuna dado que "no hay garantía de que vaya a haber una, y aún si hubiera una no va a ponerle fin a la pandemia".

Las medidas de aislamiento social, por otro lado, "le permitieron a los países suprimir la transmision (comunitaria del coronavirus) y quitar presión a sus sistemas de salud", pero no son "una solución a largo plazo".

Reactivar las industrias y movimientos de los países es clave, porque "no necesitamos elegir entre la economía o la salud", según el funcionario. "Al contrario, la pandemia es un recordatorio de que la salud y la economía son inseparables", aclaró.

"A lo largo de la historia las pandemias cambiaron economías y sociedades, esta no será diferente", en particular con respecto a las modificaciones necesarias para detener el cambio climático producto de la contaminación.

"Covid-19 es una crisis única en el siglo, pero también nos da una oportunidad única en el siglo para darle la forma al mundo que nuestros hijos heredarán", expresó el titular de la OMS.