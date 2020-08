Kicillof: "Hay 5 millones de alumnos en Provincia y el 30% tiene problemas de conectividad"

Embed El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, en entrevista con Radio 10

“Tengo 5 millones de alumnos en la provincia y el 30% tiene problema de conectividad. Es claro que los servicios son esenciales y agradezco a Alberto Fernández que de ahora en más pasen a ser públicos”, destacó Axel Kicillof a Radio 10 sobre la medida de alcanza a Internet y la telefonía celular.

Respecto a la situación de la contención de los casos de coronavirus, Axel Kicillof indicó: “Hace 15 días está estabilizada la ocupación de camas de terapia intensivas. Tenemos aproximadamente 2000 camas de las cuales 1100 están en uso para personas con COVID-19”.

No obstante, Axel Kicillof aseveró: “Pese a la estabilidad en la ocupación de camas, no estoy conforme ni tranquilo. Es una enfermedad muy brava cuyas secuelas desconocemos. Nadie esperaba una pandemia”.

“En cien municipios tenemos una situación muy distinta a la del Gran Buenos Aires: varios lugares del interior están en fase 5”, recordó Axel Kicillof respecto a la evolución del coronavirus en la Provincia.

En ese mismo sentido, Axel Kicillof agregó: “En la provincia de Buenos Aires todavía no vimos caer los casos, no atravesamos el pico y no sabemos si tras esta estabilidad vamos a tener más o menos casos”.

No obstante, indicó: “Ya estamos viendo efectos de reactivación económica en la Provincia, como consecuencia de la lenta reapertura que comenzamos a llevar a cabo. Nosotros priorizamos el aparato productivo y el laburo”.

“Hablando con los intendentes vamos administrando la enfermedad”, expresó el gobernador de la Provincia sobre las tareas coordinadas de evaluación y contención de la pandemia de coronavirus Covid-19. Al respecto, Axel Kicillof expresó: “Hay una parte de la población que está en aislamiento, por supuesto que hay excepciones, pero la gran mayoría se cuida y anda con barbijo”.