La cargada del Bayern Munich a Neymar tras el título en la Champions League

En el vestuario del Bayern los futbolistas festejaron al ritmo de Hawái, el último single del colombiano, que actualmente es furor en todo el mundo. Hace sólo unos días, luego de superar al RB Leipzig en la semi, los mismos jugadores del PSG festejaron en el hotel cantando el popular tema. Sin embargo, en cuanto Ron-Thorben Hoffmann, arquero suplente del flamante campeón, subió el video de la celebración a sus redes sociales, rápidamente todos lo consideraron un palito a Neymar.

Pero los festejos con las canciones de Maluma no se quedaron ahí, la cuenta oficial del Bayern en español publicó una foto de los jugadores con la Orejona y escribió: "Como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor", la letra de otro tema de Maluma, "11 p.m"

La supuesta rivalidad entre Neymar y el cantante colombiano estalló en los últimos días luego del festejo de los jugadores del PSG al ritmo de Hawái. Luego de esa publicación de Angel Di María que se hizo viral, el cantante decidió cerrar su cuenta de Instagram. Entre varias especulaciones sobre los motivos de la tajante decisión del artista, muchos aseguraron que la letra de esa canción estaría dedicada a su ex pareja, Natalia Barulich, quien ahora mantendría una relación con Neymar, viejo amigo del cantante.

Luego de los rumores, Maluma reabrió su cuenta y publicó un video para desmentir el supuesto conflicto con Ney: "No se dejen engañar. No ha pasado nada, yo realmente no sé si están juntos. Cada quien hace lo que quiera con su vida. Si ellos son novios, me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo, y a Di María, que es mi parcero. Yo soy una persona muy pacífica, si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y hablo con esa persona”, dijo y luego anunció el lanzamiento de su nuevo disco "Papi Juancho".