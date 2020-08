Cimadevilla cruzó a Garavano y aseguró que "no tiene autoridad moral" para criticar la reforma judicial

Aunque reconoció que la iniciativa del Ejecutivo carece de consenso, el ex senador nacional radical por la provincia de Chubut y ex integrante del Consejo de la Magistratura ratificó en su cuenta de Twitter la denuncia que sostiene hace tiempo contra el gobierno de Macri y Garavano en particular. "Germán Garavano busco impunidad para sus amigos, los ex fiscales de la AMIA, y para jueces denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Tiene autoridad moral para hablar de búsqueda de impunidad y manejo judicial?" disparó Cimadevilla.

Cimadevilla acusó semanas atrás a los senadores macristas, comandados por Luis Naidenoff, tener un "absoluto desconocimiento" de la causa AMIA.

El ex senador radical aseguró que el gobierno de Mauricio Macri "obstaculizó" el avance de la causa AMIA, que la unidad que encabezaba fue "muy hostigada durante el desarrollo de la querella" y que a medida que avanzaba la misma "comenzaron los inconvenientes con algunos funcionarios".

Cimadevilla denuncia desde hace años a Garavano y Macri a quienes acusa de haber montado una "descarada y torpe 'operación política' para buscar la impunidad de los culpables" por encubrimiento del atentado a la AMIA.

En esa causa, conocida como AMIA II, fueron condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, así como el ya fallecido ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios.

Según las denuncias de Cimadevilla, el ex presidente, a través de Garavano, había intentado que los tres acusados fueran absueltos.

El ex titular de la Unidad de Investigación, entre 2016 y 2018, recordó que su denuncia contra algunos intermediarios de Garavano fue respaldada por integrantes de la Coalición Cívica, que integra la alianza de Juntos por el Cambio, al igual que el PRO y el radicalismo.